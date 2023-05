Vidéo d’une agression à Rabat: les autorités s’en mêlent

La préfecture de la Sûreté nationale de Rabat a rapidement interagi à un enregistrement vidéo, partagé sur les réseaux sociaux, faisant voir un jeune homme victime dune agression perpétrée par plusieurs individus, au seuil d’une résidence de la capitale.

Pour information de l’opinion publique, tout en tenant au respect du secret de l’enquête diligentée, ladite préfecture a tenu à assurer que cette affaire d’agression, révélée par l’enregistrement vidéo, est entre les mains des fins limiers de la Sûreté nationale du quartier de Yacoub El Mansour, sous la supervision du parquet général compétent.

Et de poursuivre que l’enquête est toujours en cours afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire de différend suivie d’agression, d’établir les responsabilités de tout un chacun et de découvrir le degré d’implication respective des mis en cause que montrent la vidéo.

Pour rappel, cette dernière, partagée sur la Toile, fait voir un groupe d’individus en train d’agresser physiquement un jeune homme, qui était en compagnie d’une jeune fille, à l’entrée d’une résidence.

L.A.