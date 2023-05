Tan Tan: belle opération de la DGSN

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Tan Tan ont procédé, mercredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’interpellation de deux individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans l’organisation de la migration illégale et la traite des êtres humains, apprend-on de source sécuritaire.

Cette opération sécuritaire a été menée de manière simultanée dans deux maisons à Tan Tan, précise la même source, soulignant que les deux mis en cause ont été appréhendés en flagrant délit de préparation d’une opération d’immigration clandestine par voie maritime au profit de 14 candidats interpellés sur les mêmes lieux.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de 10 citernes contenant 250 litres de carburant et un véhicule tout-terrain qui serait utilisé dans ces actes criminels.

Les deux prévenus et les candidats à l’immigration ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour identifier les actes criminels reprochés aux deux mis en cause et interpeller leurs complices, conclut la même source.

