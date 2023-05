Mazi Garden, une nouvelle adresse culinaire signée Mazagan Beach & Golf Resort

Mazagan Beach & Golf Resort étoffe son offre culinaire et ajoute à son portefeuille de restaurants élégants et uniques un restaurant grec moderne : MAZI GARDEN.

Après Notting Hill en 2012 et à Abou Dhabi en 2019, c’est au Maroc et à El Jadida que MAZI fait escale dans une des plus belles terrasses du Resort. L’écrin de verdure avec une vue pittoresque sur le golf a séduit les fondateurs de MAZI pour ouvrir un pop-up « Garden » de mai à octobre 2023.

MAZI, qui signifie « ensemble » en grec, fait revivre la tradition culinaire du partage du pays, tradition identique à celle du Maroc : réunir les gens autour de la table, leur permettre d’essayer et partager différentes saveurs et de se réjouir.

La carte de MAZI s’inspire de la tradition grecque avec une touche moderne et propose des mets innovants qui reflètent l’ensemble de la Grèce, des îles de la mer Égée au nord de la Grèce et au Péloponnèse. Lors de cette escale, les convives vont déguster des plats signatures tels que la tempura de feta, accompagnée de marmelade de citron et de meringue aux câpres, ainsi que des versions modernes des grands classiques grecs. Le restaurant MAZI GARDEN servira également une sélection de cocktails créés par son cofondateur Adrien Carré.

Christina Mouratoglou, cofondatrice de MAZI, déclare : « Mazagan Beach & Golf Resort est sans aucun doute une destination de choix grâce à son emplacement, la beauté de son site, son climat doux, la diversité de son offre culinaire, l’hospitalité, la gentillesse et le professionnalisme de ses collaborateurs… C’est l’endroit idéal pour rassembler les gens autour d’une cuisine grecque innovante et raffinée, tout en s’amusant. Nous sommes ravis de nous être associés à Mazagan Beach & Golf Resort pour poursuivre notre expansion gastronomique « .

Cet été, Mazagan Beach & Golf Resort élargit ses horizons culinaires et invite ses convives à se laisser transporter par des saveurs uniques, une nouvelle expérience de haut niveau qui ne manquera pas de ravir petits et grands.