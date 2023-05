DGSN: coups de feu à Témara

Par LeSiteinfo avec MAP

Un agent de sûreté exerçant à la brigade mobile de la police de secours au district de sûreté à Témara a été contraint vendredi à minuit à utiliser son arme de service lors d’une intervention pour interpeller un individu âgé de 18 ans qui a refusé d’obtempérer et exposé des éléments de la police à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche.

Les éléments de la police avaient entamé l’opération d’interpellation du suspect, un repris de justice, et de son complice qui étaient sous l’emprise de la drogue et menaçaient la sécurité des citoyens sur la voie publique au quartier Nahda à Témara, indique une source sécuritaire, précisant que le mis en cause a refusé d’obtempérer et a opposé une résistance farouche aux agents de police pour faciliter la fuite de son complice, ce qui a contraint le policier à faire usage de son arme de service et à tirer des balles de sommation.

Le prévenu a été touché au niveau de ses membres inférieurs, précise la même source, notant que l’usage de l’arme de service a permis de neutraliser le danger émanant du suspect et de l’interpeller.

Les fouilles menées ont permis la saisie de deux téléphones portables qui sont le butin de vols et d’une moto utilisée dans cette activité criminelle.

Le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires dans l’attente d’être soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches se poursuivent pour l’interpellation du deuxième suspect en fuite.

