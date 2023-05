Saison estivale à Tanger: nouvelle décision des autorités

La commune de la ville de Tanger a annoncé le lancement officiel de la saison estivale 2023, lundi 15 mai, au lieu du 1er juin.

L’on a aussi souligné que la date a été avancée de deux semaines, par rapport à la date habituelle et ce, en concertation avec les autorités locales, les différents partenaires et les autres parties prenantes. Cette décision a été prise eu égard à l’affluence, déjà importante, que connaissent les plages de la part d’estivants, Tangérois, visiteurs locaux et touristes étrangers, vu les températures élevées que connaissent de nombreuses régions, dont celle du Nord du Royaume.

Laquelle affluence a eu pour conséquence directe la tenue d’une réunion exceptionnelle à ce sujet. Ainsi, la commune de la capitale du Détroit a précisé que l’adjoint au maire de la ville s’était réuni, vendredi 12 mai, avec les différents représentants des Arrondissements et de divers services sociaux, en sus de ceux de la société déléguée chargée de la voirie et de l’assainissement.

Etaient aussi présents à la réunion, des responsables représentant les secteurs de l’Equipement, de la Protection civile, de la Sûreté nationale et du Croissant rouge, afin d’assurer le succès de cette saison estivale, prématurée par rapport à ces devancières.

