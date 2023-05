Une ville du Maroc envahie par les criquets

La ville de Fam Al Hisn, près de Tata, dans la région de Souss-Massa-Draâ, a été envahie cette semaine par les criquets. En collaboration avec les autorités locales, le Centre national de lutte antiacridienne s’est ainsi mobilisé pour y pulvériser les insecticides à l’aide d’avions spéciaux.

Les autorités ont annoncé que l’opération sera entamée ce jeudi, appelant les habitants à prendre toutes les précautions nécessaires.

Les bergers, les agriculteurs et les nomades sont appelés à quitter la région et déplacer leurs bétails dans les plus brefs délais. On a également demandé aux habitants de couvrir les points d’eau et recommandé de ne visiter la région qu’après 15 jours, soit après la fin de la pulvérisation.

