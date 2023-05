Marrakech: la pénurie d’eau potable provoque l’indignation (VIDEO)

Les habitants des quartiers Al Massira et El Azzouzia, à Marrakech, ont exprimé leur désarroi et leur incompréhension, du fait du manque d’eau potable dont ils ont besoin au quotidien.

Et l’un des plaignants, dans une déclaration à Le Site info, a réitéré les doléances des habitants concernés, qui souffrent énormément de ce manque d’eau potable. Et ce, a précisé notre interlocuteur, bien qu’un accord ait été conclu entre les résidents des deux quartiers précités et la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEM).

Et de poursuivre qu’il est illogique, qu’en marge de l’augmentation des prix de presque tous les produits alimentaire de base, que les habitants soient obligés d’acheter bouteilles et bidons d’eau minérale, sachant que la consommation d’eau est très élevée à Marrakech, vu la hausse des températures, souvent caniculaires, que connaît la ville.

Ce citoyen s’est également interrogé sur la raison pour laquelle certains quartiers sont privés d’eau potable, alors que ce précieux liquide se perd dans l’arrosage d’avenues et d’espaces verts.

De son côte, un autre citoyen a assuré que si pour une fois l’eau potable arrive dans les robinets, elle a une odeur nauséabonde et provoque parfois des maux de tête aux enfants, entre autres douleurs corporelles.

Larbi Alaoui