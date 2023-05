SIAM : tenue de la 3e conférence ministérielle de l’initiative « AAA »

Lancée par le Royaume du Maroc lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016, l’Initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au changement climatique (initiative AAA) a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire africaine, d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs vulnérables et de promouvoir l’emploi rural en encourageant les pratiques d’adaptation au changement climatique, en renforçant les capacités des acteurs et en canalisant les flux financiers vers les agriculteurs les plus vulnérables.

Depuis son lancement, deux Conférences ministérielles ont été organisées au Maroc, la première à Marrakech en septembre 2016, en amont de la COP22 ; la seconde à l’Université Polytechnique Mohammed VI de Benguérir en novembre 2019.

Depuis son lancement, la conférence ministérielle de l’initiative AAA est devenue un évènement crucial pour l’avancement de l’agriculture africaine. Alors que le changement climatique continue de menacer gravement la sécurité alimentaire sur le continent, cette conférence offre une occasion institutionnelle importante pour les parties prenantes de l’agriculture africaine afin d’évaluer les progrès réalisés, de réfléchir aux défis et de tracer une voie pour l’avenir. Les participants de différents pays et secteurs agricoles se rassemblent à la conférence pour partager leurs expériences, leurs idées et leurs meilleures pratiques pour surmonter les défis posés par le changement climatique.

Une troisième Conférence sous le signe de la reprise post-Covid

La troisième conférence qui se tient les 3 et 4 mai, en marge du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM 2023), est d’autant plus cruciale, car intervenant au lendemain de la pandémie du Covid-19, qui a engendré d’importants défis pour l’agriculture africaine, amplifiant les vulnérabilités existantes et soulignant la nécessité d’une action urgente pour renforcer la résilience et s’adapter aux chocs futurs.

Dans le cadre de cet effort, la troisième Conférence ministérielle de 2023 jouera un rôle vital dans le renforcement de la sécurité alimentaire face aux défis posés par le changement climatique et la reprise post-Covid. Cette édition a rassemblé un éventail diversifié d’intervenants, notamment des institutions financières et techniques, des donateurs et des représentants du secteur privé, des chercheurs, des instituts de développement, des universités et des scientifiques. En travaillant ensemble, ces acteurs promouvront et maintiendront les efforts visant à renforcer l’adaptation de l’agriculture africaine au changement climatique.

L’un des temps forts de la conférence est la « réunion du Comité Scientifique », qui offre une plateforme aux experts et aux chercheurs pour présenter leurs travaux et échanger sur les perspectives et recommandations ainsi que les opportunités qui s’offrent à l’agriculture africaine pour s’adapter au changement climatique.

Autre moment fort, la « Table Ronde des Donateurs », évènement où les principaux donateurs et investisseurs discutent et explorent les moyens de mobiliser des ressources financières nécessaires et de soutenir les efforts d’adaptation de l’agriculture africaine.

Lors du deuxième jour de la conférence, les ministres de l’agriculture africains et décideurs politiques du continent présents à Meknès se sont réunis pour débattre des orientations stratégiques et des actions à mettre en œuvre dans le cadre de cette Initiative. Cette réunion a été une occasion renouvelée pour les ministres et les responsables politiques du continent de partager leurs expériences, leurs perspectives et leurs points de vue sur les défis et les opportunités auxquels l’agriculture africaine est confrontée, afin de tracer une voie d’action pour l’avenir.

Les échanges aideront à identifier des stratégies qui peuvent être utilisées pour assurer la production alimentaire face au changement climatique et résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles. C’est aussi une occasion précieuse de créer des réseaux, de former des partenariats et d’ouvrir de nouvelles voies pour l’innovation agricole.