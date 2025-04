TOURBA et le Crédit Agricole du Maroc s’allient au SIAM 2025

En marge de la 17ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), une convention de partenariat a été signée le jeudi 24 avril entre le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) et TOURBA, filiale d’INNOVX, et ce en présence de Ahmed El BOUARI, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Mohammed FIKRAT, Président du Directoire du CAM.

Cette convention s’inscrit dans une dynamique d’agriculture de conservation en accompagnant les agriculteurs dans le financement de semoirs de semis direct, une pratique clé du carbon farming visant à améliorer le bilan carbone des exploitations. Intégrée au programme ISTIDAMA, cette initiative consolide l’engagement des parties prenantes en faveur d’une agriculture résiliente.

Le semis direct est une pratique essentielle de l’agriculture de conservation, qui permet de préserver la fertilité des sols, d’améliorer la résilience climatique des exploitations et de générer des crédits carbones de qualité.

Ce partenariat marque une avancée concrète dans l’accompagnement financier des agriculteurs marocains engagés dans l’agriculture de conservation proposant des pratiques agricoles durables qui préservent la fertilité des sols, réduisent l’érosion et permettent une gestion plus résiliente des ressources hydriques. Ces solutions reposent principalement sur le semis direct, la rotation des cultures et la gestion des résidus de culture.

Le Crédit Agricole du Maroc confirme ainsi sa forte volonté de contribuer activement à une agriculture durable et adaptée aux défis actuels. Il s’engage à promouvoir une agriculture résiliente au changement climatique, en soutenant des projets innovants qui préservent les ressources naturelles et améliorent les revenus des agriculteurs tout en favorisant l’inclusion sociale et financière dans les zones rurales.

Tourba, une initiative développée par INNOVX, spécialisée dans le carbon farming, a pour mission d’aider les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles durables. Cela permet non seulement d’améliorer la fertilité des sols et d’accroître la productivité, mais aussi de générer des crédits carbone, offrant ainsi une double opportunité : renforcer la durabilité des exploitations agricoles tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Le programme de Tourba s’inscrit dans le cadre de l’ambition agricole d’INNOVX, de contribuer au développement d’une agriculture durable, résiliente et innovante au Maroc et ailleurs travers le développement de pratiques et de solutions technologiques. Son ambition est de positionner le Maroc comme un leader de l’agriculture durable et du Carbon Farming, en exploitant les avancées technologiques.