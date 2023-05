Marrakech: obsèques émouvantes de Moulay Taher Asbahani (VIDEO)

Les funérailles de l’artiste My Taher Asbahani, membre fondateur du légendaire groupe Jil Jilala, ont eu lieu mercredi à Marrakech, en présence de ses proches et de plusieurs acteurs du monde de la politique, des médias, des arts et de la culture.

Après les prières d’Al Asr et du Mort à la Mosquée Fatima Zahra au quartier Jnane Aourad à Marrakech, la dépouille de Feu Asbhani, qui s’est éteint mercredi matin à l’âge de 75 ans des suites d’une longue maladie, a été inhumée au cimetière Errahma dans une ambiance de forte émotion, de tristesse et de deuil. A cette occasion, l’ensemble des artistes présents aux obsèques ont été unanimes à mettre en relief les qualités humaines singulières de cet artiste hors-pair, qui a marqué de son empreinte la scène artistique nationale.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, Abdelkrim Kasbaji, membre de Jil Jilala, a souligné que le défunt était un artiste éclectique, qui a excellé dans plusieurs genres artistiques à la fois (chant, théâtre, cinéma entre autres).

« Feu Moulay Taher Asbahani, pilier et membre fondateur du groupe Jil Jilala, était aussi très aimé et respecté auprès de ses amis et du public pour son esprit d’humour », a-t-il ajouté.

Dans une déclaration similaire, Mohamed Hamadi, membre du groupe Lemchahab, a estimé que le décès de My Taher Asbahani constitue une perte pour la scène artistique nationale et pour le style ghiwani, relevant que le défunt était un artiste complet : Chanteur, compositeur, et acteur doué dans le théâtre comme le cinéma.

Même son de cloche chez le comédien Omar Azzouzi, qui a souligné que le public marocain n’oubliera jamais la voix de ce chanteur unique, ainsi que l’amour qu’il ne cessait d’éprouver pour les anecdotes.

« J’ai participé avec le défunt dans plusieurs œuvres cinématographiques et séries de télévisions. C’était un artiste unique. Que Dieu l’accueille en son vaste paradis », a-t-il ajouté avec émotion.

Dans le même sens, Moulay Abdelaziz Tahiri, membre du groupe Jil Jilala, a souligné que Moulay Taher Asbahani a légué aux générations présentes et futures un répertoire riche de chansons éternelles.

« Tout le public se souviendra à jamais de cet artiste qui a marqué de son empreinte la scène artistique nationale », a-t-il insisté.

De son côté, El Manaoui Abdelhafid, président de l’association du festival Ghiwani, a indiqué qu’il a connu et côtoyé le défunt depuis la fin des années 60 au sein de la troupe théâtrale « Chabibat Al Hamra » avant que Moulay Taher Asbahani n’intègre la troupe de Tayeb Saddiki.

« Le défunt était un artiste prolifique et doté d’une voix sublime et unique », a-t-il ajouté, rappelant que le festival ghiwani avait rendu hommage au défunt lors de sa 5è édition.

« Le défunt a gardé son sens d’humour et son optimisme jusqu’aux derniers jours de sa vie », a-t-il enchainé.

De son côté, Achraf Bouali, président du groupe « Ouled Jil Jilala », se souvient que le défunt a de son vivant, très encouragé ce jeune groupe de même qu’il a été derrière l’attribution de ce nom à ce groupe.

« Le défunt était un homme très respecté auprès de tous ses pairs. On voulait lui rendre un hommage de son vivant. Le destin a voulu autrement », a-t-il déploré, estimant que cette jeune génération doit prendre la relève pour perpétuer ce style artistique.

L’artiste Mustapha Bakbou, membre de Jil Jilala, a mis en relief de son côté, les qualités humaines uniques de cet artiste hors-pair, estimant qu’il a eu la chance de le côtoyer de longues années durant.

Né au quartier Kasbah dans l’ancienne médina de Marrakech, l’artiste Moulay Taher Asbahani a fondé en 1972 le célèbre groupe Jil Jilala en compagnie notamment des artistes Mahmoud Saadi, Hamid Zoughi et Mohamed Derham.

Le défunt avait aussi brillé dans le théâtre au sein de la troupe Tayeb Saddiki.

Cet artiste talentueux a aussi joué dans plusieurs séries télévisées et longs métrages.

