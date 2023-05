Bientôt des bus touristiques à Casablanca: ce que l’on sait

Le Conseil de la ville de Casablanca s’apprête à allouer un budget de 25 millions de DH, destiné à l’acquisition de bus électriques touristiques à toits découverts. Notons qu’à ce projet, ledit Conseil participera avec 100 % du budget prévu.

L’objectif assigné à cette initiative demeure l’attraction des touristes, aussi bien étrangers que nationaux, et leur permettre de découvrir les principaux sites de la capitale économique du Royaume. Et, en même temps, contribuer à l’animation des monuments historiques casablancais et au renforcement de l’intérêt vis-à-vis de ces derniers.

Les circuits prévus de ces bus touristiques, passeront par la Place des Nations Unies, puis par le quartier des Habous, le Méchouar de Casablanca et l’ancienne médina et les Anciens Abattoirs.

Les destinations prévues concernent également la corniche, le phare, le parc de La Ligue arabe, ainsi que la mosquée Hassan II. Les circuits passeront aussi par la Place Mohammed V, le marché central, l’église du Sacré-coeur, le musée du judaïsme marocain, le musée des sports, entre autres sites touristiques et culturels.

