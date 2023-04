Hausse des prix de la volaille: des Marocains appellent au boycott

Via les réseaux sociaux, des internautes marocains ont lancé une campagne de boycott de l’achat des viandes blanches, suite à la revue en hausse des prix de ces dernières, juste après l’avènement de l’Aïd Al-Fitr, sachant que le prix du kilogramme a atteint les 25 DH dans quelques villes du Royaume.

Cette campagne a été lancée sous plusieurs slogans dont « Boycottons! » et « Laissez-les caqueter! », afin de faire pression sur les professionnels du secteur et ne pas acheter des viandes blanches. Et ce, dans le but de faire baisser les prix qui connaissent une revue à la hausse sans précédent, imitant ainsi l’augmentation exorbitante des viandes rouges.

Les internautes, initiateurs de cette campagne virtuelle de boycott, comptent recueillir le plus d’adhésion des citoyens, dans un sillage qui connaît la flambée des prix de presque tous les produits alimentaires de base.

De leur côté, des professionnels du secteur tentent d’imputer l’augmentation des prix des viandes blanches à plusieurs facteurs, dont la demande très forte depuis que les viandes rouges ne sont plus à la portée du pouvoir d’achat des citoyens.

D’autres professionnels pointent la cherté de l’alimentation pour la volaille, en sus du fait que plusieurs aviculteurs ont cessé leurs activités de crainte de subir de grandes pertes. Deux éléments qui ont contribué à l’augmentation des prix des viandes blanches, selon eux.

