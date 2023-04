DGSN: un meurtre dénoué à Souk Larbaa

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la police judiciaire relevant du commissariat de Souk Larbaa du Gharb ont interpellé, vendredi, deux individus pour leur implication présumée dans une affaire d’homicide à l’arme blanche, a-t-on appris de source sécuritaire.

Les services de la police judiciaire de Souk Larbaa du Gharb avaient entamé, le 14 avril, la procédure de constatation de la dépouille d’un jeune homme de 19 ans victime d’une agression physique à l’arme blanche ayant entraîné sa mort, a-t-on indiqué, ajoutant que les recherches et investigations ont permis d’identifier trois mis en cause et d’interpeller deux d’entre eux, en plus de la saisie de l’arme blanche utilisée dans ce crime.

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de ce crime qui serait motivé, selon la même source, par le vol du téléphone de la victime, tandis que les recherches se poursuivent pour interpeller le troisième suspect.

