La date de l’Aïd al-Fitr au Maroc selon les calculs astronomiques

Selon astrologue, la nouvelle lune astronomique aura lieu le jeudi 20 avril 2023 à 4h12 TU. Ce jour-là, la lune est difficilement vue aux États-Unis et dans certaines parties du Canada. En revanche, le « hilal » sera facilement visible le vendredi 21 avril 2023 dans le monde entier.

Au Maroc, l’observation du croissant aura lieu le jeudi 20 avril mais ne sera pas confirmée. En effet, la nouvelle lune ne pourra pas être vue à l’œil nu après le coucher du soleil du jeudi 20 avril. Par conséquent, l’Aïd al-Fitr sera célébré le samedi 22 avril dans le Royaume.

Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Mais c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de l’Aïd al-Fitr au Maroc.

Par ailleurs, le montant de Zakat Al Fitr pour l’année 1444H/2023 est fixé à 20 dirhams par personne, a annoncé le Conseil Supérieur des Oulémas.

Le Conseil précise dans un avis que la Zakat consiste à offrir un boisseau prophétique (Saâ nabaoui) par personne en fonction de l’essentiel de la consommation de la population, soit l’équivalent de 2,5 kg de céréales ou de farine, affirmant qu’il est possible de s’acquitter de Zakat Al Fitr trois jours avant l’Aïd.

Toute personne peut cependant s’acquitter d’un montant ou d’une quantité supérieure si elle en a les moyens, souligne-t-on de même source.

Zakat Al Fitr, rappelle le Conseil, est une aumône obligatoire à la fin de chaque mois de Ramadan, instituée par le Prophète, paix et salut sur Lui, afin de purifier les jeûneurs des propos malsains et obscènes et nourrir les plus démunis dans le but de se rapprocher davantage d’Allah.