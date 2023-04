Marrakech: un individu arrêté en possession de médicaments de contrebande

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont procédé mardi, sur la base de renseignements détaillés fournis par les services de la Direction générale de surveillance du territoire, à l’interpellation d’un individu de 35 ans pour son implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de médicaments de contrebande nocifs à la santé des citoyens.

Le suspect a été interpellé dans la commune rurale « Oulad Hassoun » aux environs de Marrakech, en flagrant délit de possession et de trafic de produits pharmaceutiques de contrebande prétendument destinés à être utilisés pour faciliter l’avortement, apprend-on auprès d’une source sécuritaire, qui ajoute que les perquisitions ont permis de trouver en sa possession 60 comprimés de contrebande de ces substances nocives pour la santé publique.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.