La Voie Express Group met en service Lakhyayta II Hub (VIDEO)

Un an après la pose de la première pierre, La Voie Express Group met en service Lakhyayta II Hub, sa nouvelle plateforme logistique, confirmant l’exécution rapide de sa stratégie d’investissement.

L’inauguration s’est déroulée en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et du président de la Région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maazouz. À cette occasion, Moncef Belkhayat, président de H&S Group, maison mère de La Voie Express Group, a officialisé l’entrée en exploitation d’un projet présenté comme une étape structurante pour le paysage logistique national.

Selon lui, la réalisation de Lakhyayta II Hub s’inscrit dans une dynamique portée à la fois par une politique publique volontariste en matière de développement logistique et par l’engagement des équipes du groupe, qui ont permis de livrer le projet en moins d’un an. L’initiative s’appuie notamment sur la mise à disposition de foncier logistique connecté aux principaux axes autoroutiers du Royaume.

Situé à Had Soualem, sur l’axe Casablanca–Settat, le hub s’étend sur un parc industriel et logistique de 10,6 hectares. Il comprend trois bâtiments totalisant près de 56.000 m² de surfaces couvertes, conçus selon des standards internationaux de sécurité, de performance et de flexibilité. Sa connexion directe à la RN1 et à l’autoroute A5 vise à optimiser la fluidité des flux, réduire les délais de transit et améliorer la compétitivité logistique des clients.

Les infrastructures ont été calibrées pour répondre aux exigences des flux intensifs. Hauteur libre de 10 mètres, résistance au sol de 5 tonnes par mètre carré, quais équipés de niveleurs hydrauliques et larges aires de manœuvre pour poids lourds constituent le socle technique du site. Les dispositifs de sécurité, incluant sprinklers, murs coupe-feu et systèmes de désenfumage, renforcent l’attractivité du hub pour des opérateurs nationaux et internationaux.

Lakhyayta II Hub s’inscrit dans une trajectoire d’investissement plus large. En un an, La Voie Express Group a déployé un milliard de dirhams, soit la moitié de l’enveloppe annoncée, afin de renforcer son maillage logistique à l’échelle nationale. Le groupe a multiplié les plateformes à travers plusieurs villes, tout en sécurisant de nouveaux fonciers pour des projets programmés à l’horizon 2026. Cette montée en puissance s’est accompagnée d’opérations de consolidation visant à structurer le marché du transport, du 3PL et de la messagerie autour d’un modèle intégré.

La stratégie du groupe intègre également une dimension ESG de plus en plus centrale. La Voie Express Group a engagé une démarche structurée pour intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son pilotage opérationnel. En 2025, plus de 3.000 MWh d’énergie ont été consommés, avec un suivi précis de l’empreinte carbone sur l’ensemble des scopes. Les investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l’économie circulaire traduisent une volonté de s’inscrire dans une trajectoire progressive de décarbonation.

Sur le plan social, le projet génère environ 400 emplois, directs et indirects. Le groupe compte aujourd’hui près de 1.400 collaborateurs et met l’accent sur la sécurité, la formation continue et le renouvellement des compétences. La gouvernance repose sur un conseil d’administration actif et des comités spécialisés, destinés à renforcer la transparence et la maîtrise des risques.

Dans le prolongement de cette dynamique, La Voie Express Group envisage un nouveau changement d’échelle avec la construction d’une plateforme logistique de très grande envergure, adossée à une zone logistique de 70 hectares lancée en 2025. D’une superficie de 70.000 m² et représentant un investissement supérieur à 500 millions de dirhams, ce projet vise à consolider le positionnement du groupe comme acteur logistique intégré, aligné sur les standards internationaux et les ambitions économiques du Maroc.