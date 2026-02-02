Vivo Energy Maroc élue Service Client de l’Année 2026

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, est élue en tant que « Service Client de l’Année Maroc 2026 » dans la catégorie « Service aux automobilistes ».

Cette reconnaissance intervient à l’issue d’une évaluation indépendante conduite par Inspire Research et Approche Client. Ce résultat met en lumière l’engagement constant de l’entreprise en faveur d’une expérience client exigeante, cohérente et durable sur l’ensemble de ses points de contact.

« Cette consécration reflète la réalité de l’expérience vécue quotidiennement par nos clients. Elle salue une manière de travailler qui repose sur l’écoute active, le renforcement continu des compétences, la maîtrise opérationnelle et la volonté permanente d’améliorer ce que nous proposons. », souligne Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

La remise de la distinction « Service Client de l’Année » repose sur un protocole indépendant comprenant des évaluations réalisées sur l’ensemble des canaux d’interaction : visites en stations-service, appels téléphoniques, demandes écrites et navigation digitale. Chaque interaction est analysée selon des critères objectifs, notamment la disponibilité, la qualité de l’accueil, la clarté des réponses et la capacité à accompagner efficacement les clients tout au long de leur parcours.

La reconnaissance « Service Client de l’Année » vient confirmer une approche où l’exigence portée sur la qualité des produits se prolonge naturellement à l’expérience client. En 2025, l’entreprise à travers sa marque Shell a été récompensée par le label « Élu Produit de l’Année » pour son carburant additivé Shell V-Power, pour la cinquième année consécutive, un record dans le secteur. Le lubrifiant Shell Helix Ultra a également reçu le même label pour la troisième année consécutive dans la catégorie « lubrifiants pour voitures ».

Avec plus de 470 stations-service Shell et plus de 8 000 collaborateurs directs et indirects engagés au service de ses clients, Vivo Energy Maroc place la relation client au cœur de sa performance. Le réseau de stations Shell accueille chaque année des millions de visiteurs, ce qui renforce l’importance d’une expérience homogène, fiable et attentive sur l’ensemble du territoire.

« Cette consécration est avant tout celle de nos clients. Elle reflète l’engagement de nos équipes, en station comme au service clientèle, pour garantir l’écoute, la proximité et la qualité de service. Cette reconnaissance confirme la solidité de notre modèle centré sur l’expérience client et renforce notre détermination à élever nos standards pour offrir un service toujours plus exigeant, humain et différenciant. », déclare Salwa Benslimane, Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc.

Cette élection consacre la conviction centrale de Vivo Energy Maroc : la performance durable se construit dans la cohérence des parcours, la qualité d’interaction et la capacité à anticiper l’évolution des attentes des automobilistes. Cette orientation se traduit par des investissements ciblés dans l’innovation en station, l’enrichissement des services, la modernisation du réseau et le déploiement de solutions digitales destinées à fluidifier les parcours.

Pour Vivo Energy Maroc, cette distinction consolide une trajectoire où l’écoute, la maîtrise opérationnelle et l’amélioration continue deviennent des leviers stratégiques de long terme. L’entreprise poursuivra cette dynamique avec la même ambition, pour offrir aux automobilistes une expérience toujours plus homogène, plus attentive et plus performante.