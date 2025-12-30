DoubleTree by Hilton Casablanca City Center ouvre officiellement ses portes

Le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center ouvre aujourd’hui officiellement ses portes à l’issue d’un important projet de rebranding, marquant l’arrivée du premier DoubleTree by Hilton au cœur de Casablanca. Idéalement situé en plein centre-ville, l’établissement dispose de 388 chambres et renforce la présence croissante de Hilton au Maroc, reflétant l’engagement de la marque à offrir une hospitalité chaleureuse alliée à un confort contemporain.

Construit en 2015, l’hôtel entame une nouvelle phase de son développement sous la direction de Dominique Dmytryszyn, Cluster Directeur Général, distingué parmi les 100 meilleurs dirigeants mondiaux par les Luxury Lifestyle Awards 2023. Fort d’une carrière débutée en 1980 au sein de Hilton Worldwide, Dominique Dmytryszyn a occupé des postes de direction au sein d’hôtels prestigieux à Londres, en Australie, en Turquie, à l’Île Maurice, à Cannes, Paris, Strasbourg, Évian-les-Bains, Marsa Alam et Tanger, apportant à l’établissement une expertise internationale reconnue.

Situé en plein centre de Casablanca, le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center bénéficie d’un accès privilégié aux principaux pôles culturels et économiques de la ville. L’ancienne médina et la Mosquée Hassan II se trouvent à moins de quatre kilomètres, la gare TGV Casa Voyageurs est accessible en seulement cinq minutes, et le Morocco Mall se situe à environ 20 minutes. L’hôtel dispose également d’un parking extérieur et d’un parking souterrain, facilitant l’accès aux clients et visiteurs.

L’établissement propose 388 chambres et suites contemporaines, offrant des superficies allant de 40 à plus de 200 m², conçues pour répondre aux attentes d’une clientèle affaires et loisirs. Parmi les hébergements emblématiques figure une Suite Royale située au 17ᵉ étage, offrant une vue panoramique à 360 degrés sur Casablanca.

Pensé comme une destination de référence pour les événements professionnels, le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center dispose d’un espace dédié aux conférences et événements, comprenant 13 salles de réunion modulables et entièrement équipées, ainsi qu’une grande salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, idéale pour conférences, événements corporate et réceptions sociales.

Les clients peuvent se détendre au Lumena SPA, un espace bien-être de 2 500 m² comprenant deux hammams traditionnels, deux saunas, deux jacuzzis avec bassin d’eau glacée, neuf cabines de soins, dont une cabine duo, deux dédiées aux soins du visage, un salon de beauté, une salle de yoga, ainsi qu’un centre de fitness entièrement équipé, offrant une approche globale du bien-être et de la relaxation.

Les expériences culinaires proposées au sein du DoubleTree by Hilton Casablanca City Center s’inspirent à la fois des saveurs locales et internationales, offrant une variété de concepts gastronomiques dans une atmosphère conviviale et accueillante.

«Nous sommes fiers de présenter le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center comme une nouvelle référence de l’hôtellerie haut de gamme dans la ville », déclare Dominique Dmytryszyn, Cluster General Manager. « Ce rebranding illustre notre engagement à offrir les standards de service reconnus de Hilton tout en proposant à nos clients une expérience raffinée, au cœur de Casablanca.»

Des travaux d’embellissement et d’amélioration supplémentaires sont prévus dans les mois à venir, afin d’enrichir davantage l’expérience client et de renforcer le positionnement de l’hôtel comme une adresse hôtelière de premier plan à Casablanca.

Le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center fait partie de Hilton Honors, le programme de fidélité primé regroupant les 25 marques hôtelières du groupe Hilton. Les membres Hilton Honors qui réservent directement bénéficient d’avantages exclusifs, notamment des options de paiement flexibles combinant Points et argent, des réductions réservées aux membres, le Wi-Fi standard gratuit et l’accès à l’application mobile Hilton Honors. Pour plus d’informations ou pour effectuer une réservation, les voyageurs peuvent consulter www.hilton.com ou utiliser l’application Hilton Honors.

L’établissement est propriété de Ynna Holding et est géré par Hilton Hotels C Resorts.

Pour plus d’informations sur DoubleTree by Hilton, veuillez consulter : www.hilton.com