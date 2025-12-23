Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 décembre 2025 - 17:50
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de mardi.

Plus fortes hausses :

– SGTM (+10% à 743,7 DH),

– Balima (+3,94% à 249 DH),

– Wafa assurance (+3,42% à 5.049 DH),

– SMI (+3,2% à 3.775 DH),

– Lesieur cristal (+2,74% à 300 DH).

Plus fortes baisses :

– Rebab company (-5,99% à 96,83 DH),

– Salafin (-5,99% à 581 DH),

– Zellidja (-5,98% à 201,2 DH),

– Auto nejma (-5,96% à 4.326 DH),

– Involys (-5,83% à 210 DH).



