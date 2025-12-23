Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de mardi.
Plus fortes hausses :
– SGTM (+10% à 743,7 DH),
– Balima (+3,94% à 249 DH),
– Wafa assurance (+3,42% à 5.049 DH),
– SMI (+3,2% à 3.775 DH),
– Lesieur cristal (+2,74% à 300 DH).
Plus fortes baisses :
– Rebab company (-5,99% à 96,83 DH),
– Salafin (-5,99% à 581 DH),
– Zellidja (-5,98% à 201,2 DH),
– Auto nejma (-5,96% à 4.326 DH),
– Involys (-5,83% à 210 DH).