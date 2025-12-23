La Bourse de Casablanca finit proche de l’équilibre ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé proche de l’équilibre mardi, son indice principal, le MASI, affichant une légère hausse de 0,01% à 18.943,4 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est déprécié de 0,45% à 1.512,9 pts, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,28% à 1.266,94 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 0,03% à 1.842,61 pts.

Au niveau international, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,34% à 17.604,82 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a perdu 0,37% à 16.163,35 pts.

S.L.