Le Club Afrique Développement catalyse les échanges intra-africains depuis le Gabon

Son Excellence Monsieur Le Vice-Président de la République du Gabon, M. Alexandre BARRO CHAMBRIER a présidé ce jeudi 29 janvier la 44e mission multisectorielle du Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa bank organisée avec l’Union Gabonaise de Banque (UGB) autour du thème « Gabon, terre d’opportunités ».

Cette rencontre d’envergure a réuni plus de 300 décideurs économiques et institutionnels de 11 pays africains, marquant un nouveau jalon dans le développement des échanges économiques intra-africains.

Les délégations d’entreprises et de représentants institutionnels venues du Cameroun, de la République du Congo, de Côte d’Ivoire, d’Egypte, du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, du Tchad et de la Tunisie ont été accompagnées des représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank présentes dans chaque pays. M. Mohamed EL GHAZI, Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque et M. Rachid EL BOUZIDI Directeur Général de CBAO Sénégal ont respectivement conduit les délégations de chefs d’entreprises de Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les autres délégations ont été encadrées par les équipes des différentes filiales du Groupe, à savoir : SCB Cameroun, Crédit du Congo, la Banque Internationale pour le Mali (BIM. S.A), Attijariwafa bank Maroc, Attijari bank Tchad et Attijari bank Tunisie.

Un Marché de l’Investissement en Afrique centrale, inauguré par S.E Monsieur le Vice-Président de la République du Gabon, a réuni l’ANPI (Agence Nationale de Promotion des Investissements), la GEZ Nkok (Zone Economique Spéciale), l’UGB, le Crédit du Congo, SCB Cameroun et Attijari bank Tchad. Initiative particulièrement appréciée, les participants ont pu accéder aux informations sur les opportunités d’investissements dans la zone CEMAC et approfondir les échanges avec les institutions.

La conférence autour du thème « Gabon, terre d’opportunités » a connu la participation d’éminentes personnalités, M. Mark Alexandre DOUMBA, Ministre de l’Economie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation et Mme Zenaba GNINGA CHANING, Ministre de l’Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI, aux côtés de M. Larbi Allabouch, Directeur Général de l’UGB et Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement.

L’intervention de M. Ghislain MOANZA MBOMA, Directeur Général de l’ANPI (Agence Nationale de Promotion des Investissements) a permis d’éclairer l’auditoire sur l’envergure des opportunités que présente le Gabon dans plusieurs secteurs clés.

Un panel de haut niveau autour des opportunités de Trade et d’Investissements au Gabon a réuni des intervenants de premier plan. Les échanges entre M. Placide OLOUBA, Commissaire Général à l’Intégration Régionale du Ministère des Affaires Etrangères, M. Serge Brice NGODJOU, Directeur Général du FGIS (Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques), M. Christophe EYI, Directeur Général d’OLAM PALM Gabon et Mme Sandrine ITOU-Y-MAGANGA, Vice-Présidente de la FEG (Fédération des Entreprises Gabonaises) ont mis en lumière les opportunités d’investissements pour les entreprises souhaitant rayonner à l’échelle continentale depuis le Gabon. Mme Myriam Guessous, Directrice de Domseeds-Les Domaines Agricoles a pour sa part partagé l’expérience de Domseeds dans le partenariat sud-sud.

Plus de 200 rencontres d’affaires BtoB encadrées ont été réalisées par les entreprises participantes, dans des secteurs tels que l’Agrobusiness, le Bois, les Matériaux de Construction, les Energies et Mines.

La mission multisectorielle s’est clôturée par une visite de terrain à la Zone Economique Spéciale de Nkok (GEZ Nkok), un parc industriel de 1126 hectares reconnu mondialement pour son cluster bois et ses pratiques durables, suivie de la visite de la Baie des Rois, Zone d’Investissement Spécial située sur le front de mer. Ce projet urbain de 40 hectares, référencé à l’international, transforme le littoral en un espace moderne dédié au tourisme, aux affaires et aux loisirs, intégrant une Marina, une Corniche et des infrastructures botaniques.