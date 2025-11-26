Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 26 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 26 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2141 – 11,8705
1 DOLLAR U.S.A. 8,8182 – 10,2482
1 DOLLAR CANADIEN 6,2674 – 7,2838
1 LIVRE STERLING 11,616 – 13,5
1 LIVRE GIBRALTAR 11,616 – 13,5
1 FRANC SUISSE 10,947 – 12,723
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3511 – 2,7323
1 DINAR KOWEITIEN 28,715 – 33,371
1 DIRHAM E.A.U. 2,4009 – 2,7903
1 RIYAL QATARI 2,4195 – 2,8119
1 DINAR BAHREINI 23,39 – 27,184
100 YENS JAPONAIS 5,6368 – 6,5508
1 RIYAL OMANI 22,905 – 26,619
