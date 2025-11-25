Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 25 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 25 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1963 – 11,8497
1 DOLLAR U.S.A. 8,8448 – 10,279
1 DOLLAR CANADIEN 6,2649 – 7,2809
1 LIVRE STERLING 11,601 – 13,483
1 LIVRE GIBRALTAR 11,601 – 13,483
1 FRANC SUISSE 10,937 – 12,711
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3582 – 2,7406
1 DINAR KOWEITIEN 28,792 – 33,46
1 DIRHAM E.A.U. 2,4081 – 2,7987
1 RIYAL QATARI 2,4264 – 2,8198
1 DINAR BAHREINI 23,461 – 27,265
100 YENS JAPONAIS 5,6491 – 6,5651
1 RIYAL OMANI 22,973 – 26,699
