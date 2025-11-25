Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 25 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)25 novembre 2025 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 25 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1963 – 11,8497

1 DOLLAR U.S.A. 8,8448 – 10,279

1 DOLLAR CANADIEN 6,2649 – 7,2809

1 LIVRE STERLING 11,601 – 13,483

1 LIVRE GIBRALTAR 11,601 – 13,483

1 FRANC SUISSE 10,937 – 12,711

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3582 – 2,7406

1 DINAR KOWEITIEN 28,792 – 33,46

1 DIRHAM E.A.U. 2,4081 – 2,7987

1 RIYAL QATARI 2,4264 – 2,8198

1 DINAR BAHREINI 23,461 – 27,265

100 YENS JAPONAIS 5,6491 – 6,5651

1 RIYAL OMANI 22,973 – 26,699

S.L.


Tags
