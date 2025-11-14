Tan Tan: l’ONEE renforce l’alimentation en eau potable

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable a annoncé l’achèvement des travaux de réalisation du projet d’extension de la station de déminéralisation à Tan Tan destinée à renforcer et à sécuriser l’alimentation en eau potable de cette ville et des localités avoisinantes.

A cette occasion, il a été procédé à l’inauguration de cet important projet le 04 novembre 2025 avec la participation de M. Le Gouverneur de la Province de Tan-Tan. Ce projet constitue une avancée majeure pour la souveraineté hydrique et le développement durable des Provinces du Sud.

D’un coût de 80 Millions de Dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt auprès du Fonds Saoudien de Développement, ce projet consiste en la réalisation de l’extension de la station de déminéralisation des eaux de la nappe de Sehb El Harcha pour une capacité additionnelle de plus de 4.300 m3/j portant la capacité globale de production au niveau de ce site à près de 13.000 m3/j.

Cette nouvelle réalisation utilise la technologie de l’osmose inverse et intègre les dernières innovations technologiques dans ce domaine, notamment en matière de récupération d’énergie, permettant ainsi, de réduire l’empreinte carbone de cette installation et d’optimiser le coût de production.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027, dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 devant

le Roi Mohammed VI permettra de desservir de manière sécurisée une population estimée à près de 92.000 habitants et de contribuer au développement socio-économique de la Région.