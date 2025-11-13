Concentrix Maroc et Infomédiaire lancent une réflexion sur l’intelligence augmentée

Concentrix Maroc, leader technologique mondial des solutions d’expérience client, et Infomédiaire, média de référence en information économique, annoncent la tenue d’une conférence exclusive consacrée à l’intelligence artificielle et à ses impacts sur la performance et la transformation des entreprises marocaines. Organisée sous le thème « L’intelligence augmentée : nouvelle infrastructure de la compétitivité », cette rencontre se tiendra le mardi 25 novembre à partir de 10h30 à l’Hôtel Casablanca, en présence de dirigeants, décideurs publics et experts du digital.

Une conférence inédite sur l’intelligence augmentée et la compétitivité des entreprises marocaines

Dans un contexte où l’IA s’impose comme un accélérateur stratégique pour les entreprises et les

États, cette conférence a pour ambition de dépasser le simple discours technologique pour aborder

les transformations concrètes qu’elle entraîne.

À travers une keynote d’ouverture et deux panels thématiques, les échanges porteront sur trois dimensions essentielles : la création de valeur et la gouvernance de l’IA au service de la compétitivité, la transformation des organisations et des compétences sans déshumaniser la performance, et enfin, l’expérience augmentée comme nouvel avantage concurrentiel.

Les intervenants débattront de l’équilibre entre automatisation, créativité et leadership, tout en

explorant les nouveaux modèles de collaboration homme-machine et les impacts de l’IA sur

l’expérience client, notamment dans les secteurs appelés à gérer des volumes massifs d’interactions

lors d’événements d’envergure comme la CAN 2025 ou la Coupe du Monde 2030.

Dépasser la technologie pour penser la transformation organisationnelle et humaine

À travers cette initiative, Concentrix Maroc confirme son rôle d’acteur de référence dans la réflexion

sur la transformation numérique au Maroc. En s’associant à Infomédiaire, le groupe souhaite

stimuler le débat public et encourager les entreprises marocaines à envisager l’intelligence artificielle

non comme une menace, mais comme une opportunité stratégique pour renforcer leur compétitivité,

leur agilité et leur attractivité. Cette conférence s’inscrit dans une dynamique plus large visant à

promouvoir une intelligence collective et éthique, capable d’amplifier le potentiel humain tout en

préparant le tissu économique marocain aux mutations à venir.