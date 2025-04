Concentrix inaugure son second Tek Lab au Maroc

À l’occasion de GITEX Africa 2025, Concentrix, leader mondial des solutions technologiques et de l’expérience client, inaugure officiellement son deuxième Tek Lab au Maroc, au cœur de la ville ocre. Après une première implantation réussie à Salé en 2023, ce nouveau laboratoire d’innovation s’inscrit dans la volonté du Groupe de faire du Maroc un hub technologique de référence en Afrique.

Le Tek Lab de Marrakech : catalyseur de transformation digitale

Pensé comme un espace de collaboration ouvert et évolutif, le Tek Lab de Marrakech accueille salariés, startups, étudiants, chercheurs et partenaires pour expérimenter, co-développer et prototyper les solutions de demain.

Ce nouveau centre se distingue par sa spécialisation dans les technologies de pointe, avec des pôles dédiés à :

L’intelligence artificielle appliquée à l’expérience client,

L’automatisation intelligente des processus métiers,

Le design d’expérience augmentée (XD),

L’analytics prédictif, pour une meilleure exploitation de la donnée.

Il ambitionne de jouer un rôle clé dans l’acculturation technologique des talents marocains et africains, tout en soutenant les entreprises locales et régionales dans leur transformation numérique. A l’occasion, M. Redouane Mabchour, , Directeur Général de Concentrix Maghreb a déclaré :

« L’inauguration de ce deuxième Tek Lab à Marrakech n’est pas un aboutissement, c’est une impulsion. Nous voulons faire du Maroc une base avancée de transformation digitale pour l’Afrique, en créant des ponts entre la technologie, les talents et les entreprises. C’est cette vision – à la fois humaine, stratégique et résolument tournée vers l’impact – qui guide notre engagement aujourd’hui. »