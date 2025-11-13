Jeep: l’Avenger 4xe débarque au Maroc

Dans un monde où l’exploration se vit aussi bien en ville que sur les pistes les plus exigeantes, la marque Jeep® écrit un nouveau chapitre de son histoire au Maroc avec le lancement du nouvel Avenger 4xe. Ce modèle incarne pleinement la promesse de la marque : laisser libre cours à l’aventure, n’importe où et n’importe quand, tout en ouvrant une nouvelle ère pour le SUV compact 4×4 électrifié.

Combinant technologie hybride, design audacieux et authenticité tout-terrain, l’Avenger 4xe redéfinit les normes du SUV compact. Il s’adresse à une génération de conducteurs à la recherche d’un véhicule à la fois performant, polyvalent et responsable, capable de passer sans effort de la ville aux grands espaces.

Equipé d’un moteur hybride 48V, il associe un moteur 1.2 essence et deux moteurs électriques de 21 ch chacun, pour une puissance totale de 145 ch. Sa transmission intégrale intelligente, activée automatiquement jusqu’à 90 km/h, garantit une adhérence optimale sur tous les types de terrains. Associée à une boîte automatique à double embrayage e-DCS6, cette architecture assure une conduite souple et réactive, aussi bien en ville qu’en conditions off-road.

Avec une garde au sol de 210 mm, des angles d’approche et de départ optimisés et une capacité de gué allant jusqu’à 400 mm, l’Avenger 4xe perpétue les capacités tout-terrain légendaires de la marque. Sa technologie hybride permet également une conduite électrique à basse vitesse, une expérience silencieuse et efficace, idéale pour les déplacements urbains ou les manœuvres quotidiennes.

Son design extérieur exprime la robustesse et la liberté : pare-chocs renforcés, protections de soubassement, autocollant antireflet sur le capot et crochet de remorquage arrière. L’intérieur, à la fois fonctionnel et raffiné, combine des matériaux durables, une sellerie en cuir et des tapis de sol adaptés aux activités de plein air. La technologie embarquée, fidèle à l’esprit moderne de Jeep, comprend un écran tactile Uconnect™ de 10,25’’, un tableau de bord numérique, une caméra de recul et un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go.

Disponible dans une palette de couleurs inspirée de la nature – Stone, gris granit, noir, blanc et le nouveau gris tempête – la Jeep Avenger 4xe commence à partir de 391 500 MAD PVP.

Avec le nouvel Avenger 4xe, Jeep Maroc confirme son engagement à proposer des solutions de mobilité performantes et responsables, tout en préservant ce qui fait la légende de la marque Jeep : la liberté du 4×4, alliée à l’innovation et à l’efficacité.

S.L.