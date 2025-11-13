CAN 2O25: Danone lance la promotion « Prix Addahabiy de Danone »

À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, Danone annonce une promotion d’envergure, en lien avec la passion des Marocains pour le football.

Cette opération, portée par la marque Danone, propose un lot unique qui fait écho à la place centrale

du football dans la vie des consommateurs marocains.

Nourrir la passion pour le football africain

Dans la continuité du partenariat global signé entre Danone et la CAF le 8 juillet dernier, Danone

affirme son engagement à « Nourrir la passion pour le football africain », en rapprochant la marque des moments forts qui unissent les supporters à travers le Royaume.

Une promotion en or

Avec « Prix Addahabiy de Danone », Danone invite tous les consommateurs à participer à une expérience unique : remporter un gain exceptionnel de 100g d’or 18 carats sous forme de ballon,

d’une valeur dépassant 100 000 dirhams. Plusieurs gains seront mis en jeu à travers le Royaume, donnant à chacun l’occasion de célébrer la passion collective autour du football.

Comment participer ?

Du 10 novembre au 14 décembre 2025, les consommateurs sont invités à collecter le mot ‘MAROC’ des opercules des marques Danone. L’objectif est de reconstituer les lettres formant le mot « Maghrib » en arabe. Chaque participant ayant complété le mot gagnera ce prix unique en appelant le : 080 009 20 20.

Danone, une marque au plus près des consommateurs

Cette promotion fait suite au succès rencontré lors de l’opération « Kass D’hab » lancée par Danone Assil en mars 2025. Elle matérialise l’ambition de la marque de proposer des temps forts qui s’ancrent dans le quotidien des Marocains, en célébrant les moments qui rassemblent et

fédèrent.

Engagements de Danone

Partenaire de la FRMF et de la CAF, Danone réinvente la proximité avec des initiatives créatives

qui célèbrent la passion du football et les moments qui rassemblent les marocains.