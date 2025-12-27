CAN 2025 : le Sénégal et la RD Congo se neutralisent (1-1)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe du Sénégal et la sélection de la République Démocratique du Congo se sont quittées sur un score de 1 partout, en match de la 2ème journée du groupe D de de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, disputé samedi au Grand Stade de Tanger.

Les Congolais ont ouvert le score à la 61è minute par Cédric Bakambu, avant que les Sénégalais n’égalisent à la 69è minute grâce à Sadio Mané.

Avec ce résultat, les deux équipes conservent la tête du groupe D avec quatre points chacune. Lors des matchs de la troisième journée, le Sénégal affrontera le Bénin, qui compte trois points, tandis que la République Démocratique du Congo sera opposée au Botswana, lanterne rouge du groupe avec zéro point.