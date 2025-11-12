Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 12 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 12 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2147 – 11,8711
1 DOLLAR U.S.A. 8,8187 – 10,2487 1 DOLLAR CANADIEN 6,2959 – 7,3169
1 LIVRE STERLING 11,587 – 13,467 1 LIVRE GIBRALTAR 11,587 – 13,467
1 FRANC SUISSE 11,02 – 12,806 1 RIYAL SAOUDIEN 2,3514 – 2,7328
1 DINAR KOWEITIEN 28,716 – 33,372 1 DIRHAM E.A.U. 2,4011 – 2,7905
1 RIYAL QATARI 2,419 – 2,8112 1 DINAR BAHREINI 23,391 – 27,185
100 YENS JAPONAIS 5,702 – 6,6266 1 RIYAL OMANI 22,906 – 26,62
S.L.