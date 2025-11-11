Ouverture: la Bourse de Casablanca démarre en baisse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en baisse mardi, son indice phare, le MASI, cédant 0,07% à 19.050,72 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait également de 0,07% à 1.552,63 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, abandonnait 0,08% à 1.288,87 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,06% à 1.855,2 pts.

Aux valeurs individuelles, Disway (-5,05% à 883 DH), Aluminium du Maroc (-3,48% à 1.802 DH), CIH (-2,64% à 416,5 DH), Risma (-2,41% à 401 DH) et Fenie Brossette (-1,77% à 441,05 DH) accusaient les plus forts replis.

À l’inverse, Ennakl (+4,24% à 61,5 DH), BMCI (+1,78% à 559 DH), Réalisations Mécaniques (+1,52% à 533 DH), Stroc Industrie (+1,17% à 328,8 DH) et SMI (+1,17% à 2.600 DH) réalisaient les meilleures performances.

Lundi, le MASI avait clôturé sur une perte de 1,06%.

S.L.