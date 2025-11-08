Economie

Les 500 Global 2025. Bois et papier: Un secteur sous tension

Rédaction K8 novembre 2025 - 09:10

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur du bois et du papier poursuit sa croissance, soutenu par la reprise du BTP et la demande en matériaux dérivés. Comarbois conserve sa première place avec un chiffre d’affaires de 851,9 MDH, en hausse de 10,7%, confirmant sa position de leader national.

Société Marocaine Robelbois suit à 819,2 MDH (+9%), portée par le développement des solutions techniques pour la menuiserie et l’aménagement.

En troisième position, Gedimat affiche une progression de 17,6%, atteignant 503,7 MDH, tandis que Socareg réalise la plus forte croissance du secteur avec +28,5%. Marocaine et Nordique des Bois (490 MDH, +2%) confirment la solidité de leurs performances.

