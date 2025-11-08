Les 500 Global 2025. BTP-Infra: Une reprise en béton

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur du BTP et des infrastructures confirme sa reprise, portée par les grands chantiers liés au Mondial 2030.

En tête du classement, SGTM consolide son leadership avec un chiffre d’affaires de 11,1 MMDH, en hausse de 15,4%. LafargeHolcim Maroc suit avec 8,15 MMDH (-0,7%), reflétant la stabilité du segment des matériaux de construction. TGCC complète le podium avec 7,59 MMDH (+10,6%).

Viennent ensuite Autoroutes du Maroc (+50,5%), Ciments du Maroc (+1,2%), Jet Contractors (+41%), Stam (+8%), Les Grands Travaux Routiers (+19,6%), Somagec (+20,8%) et enfin la Société Nouvelle des Conduites d’Eau, qui affiche une progression spectaculaire de 31,5%.

S.R