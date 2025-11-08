Les 500 Global 2025. Grande distribution: Un secteur en pleine recomposition

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur de la grande distribution et du commerce confirme sa résilience, porté par la reprise de la consommation et l’élargissement des réseaux de points de vente.

Les leaders nationaux misent sur l’expérience client, la logistique et la digitalisation pour renforcer leur compétitivité.

Marjane Holding conserve la tête du classement, avec un chiffre d’affaires de plus de 6,7 MMDH en 2024, suivie de Label’Vie et de Dislog Group, qui enregistre une progression spectaculaire de 35,7%.

Derrière ce trio, SOFA, Kitea, Rita Fer, Bricoma Holding, Iwaco, Tenor Distrib et Electro Bousfiha complètent le top 10.

S.R