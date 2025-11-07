Les 500 Global 2025. Offices publics: Des performances au service du développement national

Classement «Les 500 Global 2025». Les opérateurs publics confirment leur rôle stratégique dans la modernisation du pays et la qualité des services rendus aux citoyens.

En tête, l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA) affiche une solide performance avec 11,23 MMDH de chiffre d’affaires (+12,3%), portée par la montée en puissance du complexe portuaire et industriel.

Elle devance Veolia Services à l’Environnement Maroc, acteur majeur des services de gestion de l’eau et des déchets, et l’Office national des aéroports (ONDA), dont les revenus bondissent de 14% à 5,37 MMDH.

L’Agence nationale des ports (ANP) enregistre une progression de 12%, tandis que la Société régionale multiservices Fès-Meknès (+78,8%) se distingue par sa forte dynamique territoriale.

Le Fonds d’équipement communal (FEC) ferme le classement, confirmant la solidité financière du secteur.

S.R