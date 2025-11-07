Les 500 Global 2025. Immobilier: Un rebond confirmé sous l’impulsion d’Al Omrane

Classement «Les 500 Global 2025». Le marché immobilier marocain renoue avec la croissance grâce au programme «Daam Sakane» et à la relance des chantiers publics. Al Omrane Holding domine largement le secteur avec un chiffre d’affaires de 5,4 MMDH (+26,6%), confirmant son rôle d’acteur structurant dans le logement social et l’aménagement urbain.

Douja Promotion – Groupe Addoha suit avec 2,59 MMDH (+21,6%), portée par la diversification de ses projets, tandis qu’Alliances Développement Immobilier progresse de 17,2% à 2,36 MMDH. Alliances Darna affiche également une hausse notable (+19,8%), alors qu’Ewene Asset enregistre une envolée spectaculaire de 13,9%.

En revanche, Résidences Dar Saada reste en repli, signe d’un marché encore fragile malgré les signaux positifs.

S.R