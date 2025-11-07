Les 500 Global 2025. Hydrocarbures: Les pétroliers consolident leur position

Classement «Les 500 Global 2025». Porté par la reprise de la demande énergétique et la hausse des volumes distribués, le secteur des hydrocarbures consolide sa dynamique en 2024 malgré la volatilité des cours mondiaux.

Afriquia SMDC reste leader incontesté, avec 31,7 MMDH de chiffre d’affaires. Vivo Energy Maroc progresse de 10,3% et conforte sa deuxième place, devant TotalEnergies Marketing Maroc, légèrement en retrait.

Winxo et Afriquia Gaz complètent le top 5, suivis par Ola Energy Maroc, Société Marocaine des Carburants Ziz, Gazoafric, Naftam et Petrostar Maroc.

Les acteurs renforcent leurs capacités logistiques et leur maillage territorial, dans un marché en quête de compétitivité et de diversification énergétique.

