Les 500 Global 2025. Industrie électrique et électronique: Une dynamique sous tension positive

Classement «Les 500 Global 2025». Tirée par la demande croissante en infrastructures énergétiques et solutions industrielles, l’industrie électrique et électronique poursuit sa montée en puissance.

Cegelec Société de Vinci Énergies domine le classement avec un chiffre d’affaires de 3,78 MMDH en 2024, en hausse de 7%.

Elle devance Imcasab, Nexans Maroc (+14,2%) et Schneider Electric Maroc, nouvel entrant de poids sur le marché.

Derrière ce quatuor, Manar, Schiele Maroc, Lamalif Group, Label d’Assemblage et de Production, Médicable et Energy Transfo complètent le top 10.

La filière s’impose comme un maillon stratégique de la transition énergétique et de la modernisation industrielle du Royaume.

