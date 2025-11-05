Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 5 novembre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 novembre 2025 - 09:15
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 5 novembre 2025 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1829 – 11,8341

1 DOLLAR U.S.A. 8,8624 – 10,2996

1 DOLLAR CANADIEN 6,2774 – 7,2954

1 LIVRE STERLING 11,544 – 13,416

1 LIVRE GIBRALTAR 11,544 – 13,416

1 FRANC SUISSE 10,952 – 12,728

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3631 – 2,7463

1 DINAR KOWEITIEN 28,84 – 33,516

1 DIRHAM E.A.U. 2,413 – 2,8042

1 RIYAL QATARI 2,4311 – 2,8253

1 DINAR BAHREINI 23,508 – 27,32

100 YENS JAPONAIS 5,7739 – 6,7103

1 RIYAL OMANI 23,02 – 26,752

S.L


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)5 novembre 2025 - 09:15


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page