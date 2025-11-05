Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 5 novembre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 5 novembre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1829 – 11,8341
1 DOLLAR U.S.A. 8,8624 – 10,2996
1 DOLLAR CANADIEN 6,2774 – 7,2954
1 LIVRE STERLING 11,544 – 13,416
1 LIVRE GIBRALTAR 11,544 – 13,416
1 FRANC SUISSE 10,952 – 12,728
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3631 – 2,7463
1 DINAR KOWEITIEN 28,84 – 33,516
1 DIRHAM E.A.U. 2,413 – 2,8042
1 RIYAL QATARI 2,4311 – 2,8253
1 DINAR BAHREINI 23,508 – 27,32
100 YENS JAPONAIS 5,7739 – 6,7103
1 RIYAL OMANI 23,02 – 26,752
