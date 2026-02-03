L’ONMT doublement récompensé en Espagne

Le Maroc consolide son positionnement sur le marché espagnol. La stratégie déployée par l’Office National Marocain du Tourisme auprès des réseaux de distribution espagnols vient d’être distinguée par deux organisations professionnelles de référence du secteur.

La Confédération Espagnole des Agences de Voyages (CEAV) a, en effet, désigné le Maroc «Destination internationale de l’année 2025 ». Cette distinction a été remise à Achraf Fayda, Directeur Général de l’ONMT. Cette reconnaissance vient saluer les efforts soutenus menés par l’ONMT en matière de promotion, de communication et de structuration de l’offre touristique marocaine auprès des acteurs de la distribution du voyage en Espagne. Elle souligne l’efficacité d’une stratégie construite dans la durée, visant à enrichir, actualiser et renforcer la programmation Maroc auprès des agences de voyages et tour-opérateurs espagnols, prescripteurs clés du marché.

Premier consortium d’agences de voyages en Espagne, la CEAV représente des milliers d’agences à travers le pays et constitue un acteur central du secteur touristique espagnol. Son prix conforte la solidité du partenariat entre le Maroc et les professionnels espagnols du voyage.

Parallèlement, la Fédération Andalouse des Agences de Voyages (FAAV) a décerné au Maroc la reconnaissance de «destination internationale préférée» des agences de voyages d’Andalousie, confirmant l’attractivité croissante du Royaume sur ce marché régional stratégique. Le prix a été remis à Achraf Fayda par Antonio Caño, président de l’Association cordouane des agences de voyages et secrétaire général de la FAAV.

Cette reconnaissance est renforcée par le développement continu de la connectivité aérienne entre l’Espagne et le Maroc ainsi que par les liaisons maritimes reliant le sud de l’Espagne au Royaume.

À travers ces deux distinctions majeures, l’ONMT impose le Maroc comme destination de confiance, performante et durable sur le marché espagnol, portée par une stratégie fondée sur un partenariat étroit avec les professionnels du voyage, l’ouverture de lignes aériennes point à point et une offre touristique en constante évolution.