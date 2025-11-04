La Bourse de Casablanca finit sur une note négative ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le rouge mardi, son indice principal, le MASI, abandonnant 0,75% à 19.561,84 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,69% à 1.599,02 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a baissé de 0,74% à 1.321,28 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a décroché de 1,39% à 1.907,8 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des pertes respectives de 0,64% à 18.612,1 pts et de 0,88% à 16.928,23 pts.

S.L.