Michlifen Resort & Golf consacre son excellence aux World Luxury Awards 2025
Michlifen Resort & Golf a le plaisir d’annoncer sa brillante distinction lors des World Luxury Awards 2025, une reconnaissance internationale qui célèbre les plus hauts standards d’excellence dans l’hôtellerie de prestige.
Cette année, Michlifen Resort & Golf s’est imposé comme une référence du luxe africain en remportant trois prix prestigieux :
- Meilleur hôtel de montagne de luxe en Afrique
- Meilleur chalet privé de luxe en Afrique
- Meilleur hôtel de ski de luxe en Afrique
Le Spa du Michlifen Resort & Golf a également été honoré par trois récompenses remarquables :
- Meilleur spa de golf de luxe en Afrique
- Meilleur spa romantique de luxe en Afrique
- Meilleur spa de station de ski de luxe en Afrique
Ces distinctions témoignent de l’engagement constant du Michlifen Resort & Golf à offrir une expérience d’exception, où hospitalité, bien-être et nature s’unissent dans un cadre unique au cœur des montagnes de l’Atlas.
« Ces prix reflètent le dévouement de notre équipe et la confiance de nos hôtes. Ensemble, nous écrivons un nouveau chapitre d’excellence pour le luxe marocain et africain », a déclaré Tarik Kerdoudi Directeur Commercial Cluster du Michlifen Resort & Golf.
Avec ces six distinctions, Michlifen confirme sa position comme l’une des plus prestigieuses destinations de luxe en Afrique, conjuguant élégance, authenticité et savoir-faire marocain.