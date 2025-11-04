Michlifen Resort & Golf consacre son excellence aux World Luxury Awards 2025

Michlifen Resort & Golf a le plaisir d’annoncer sa brillante distinction lors des World Luxury Awards 2025, une reconnaissance internationale qui célèbre les plus hauts standards d’excellence dans l’hôtellerie de prestige.

Cette année, Michlifen Resort & Golf s’est imposé comme une référence du luxe africain en remportant trois prix prestigieux :

Meilleur hôtel de montagne de luxe en Afrique Meilleur chalet privé de luxe en Afrique Meilleur hôtel de ski de luxe en Afrique

Le Spa du Michlifen Resort & Golf a également été honoré par trois récompenses remarquables :

Meilleur spa de golf de luxe en Afrique Meilleur spa romantique de luxe en Afrique Meilleur spa de station de ski de luxe en Afrique

Ces distinctions témoignent de l’engagement constant du Michlifen Resort & Golf à offrir une expérience d’exception, où hospitalité, bien-être et nature s’unissent dans un cadre unique au cœur des montagnes de l’Atlas.

« Ces prix reflètent le dévouement de notre équipe et la confiance de nos hôtes. Ensemble, nous écrivons un nouveau chapitre d’excellence pour le luxe marocain et africain », a déclaré Tarik Kerdoudi Directeur Commercial Cluster du Michlifen Resort & Golf.

Avec ces six distinctions, Michlifen confirme sa position comme l’une des plus prestigieuses destinations de luxe en Afrique, conjuguant élégance, authenticité et savoir-faire marocain.