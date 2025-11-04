Rabat accueille la 6ᵉ édition du Choiseul Africa Business Forum
À la veille de son ouverture, la ville de Rabat s’apprête à accueillir la 6ᵉ édition du Choiseul Africa Business Forum, à l’Hôtel Marriott. Organisé par Choiseul Africa, présidé par Pascal Lorot, ce forum annuel rassemblera quelque 800 décideurs économiques et institutionnels parmi les plus influents d’Afrique, d’Europe et du Golfe. Deux jours de panels stratégiques, de sessions de travail, de networking et de keynotes d’experts consacrés à l’avenir des économies africaines.
Au programme : des tables rondes et échanges de haut niveau pour identifier des opportunités d’investissement et renforcer la place du continent dans les débats économiques mondiaux.
Une série de panels et temps forts autour du “Made With Africa” pour une croissance partagée
Cette nouvelle édition mettra en lumière les nouvelles dynamiques de croissance partagée au sein des économies africaines, en valorisant l’innovation, la co-industrialisation et les partenariats à fort impact.
Les grands temps forts du programme illustreront les priorités stratégiques du continent :
- Made with Africa: industrialisation, innovation et exportations pour une croissance partagée ouvrira les débats sur la montée en valeur ajoutée des filières africaines et l’intégration du continent dans les chaînes de valeur mondiales ;
- CAN 2025 et Coupe du Monde 2030 : l’Afrique au cœur du jeu, entre diplomatie et soft power explorera le rôle du sport comme moteur d’influence et de développement, avec un focus sur les ambitions du Maroc et les opportunités d’investissement autour des grands événements à venir ;
- Un Dialogue patronal euro-africain invitera les dirigeants d’entreprises et d’organisations patronales à repenser les partenariats économiques selon une logique de réciprocité et de confiance ;
-
- Roseline DIEUDONNE, Directrice Business Developpement, KPMG France
- Mireille KAMITATU, Directrice régionale adjointe pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale, ONU Femmes
… Et de nombreux autres acteurs majeurs des écosystèmes africains et européens.
Un forum tourné vers l’action et la coopération économique
Pour Pascal Lorot, Président de Choiseul Africa :
« Plus qu’un forum, le Choiseul Africa Business Forum est une plateforme d’action où se construisent les alliances économiques de demain, au service d’une Afrique souveraine, innovante et ouverte sur le monde. Cette édition a été conçue pour être au plus près des enjeux locaux et régionaux, en mettant l’accent sur l’industrialisation, l’innovation et le développement durable. Les économies africaines affirment désormais pleinement leur rôle dans les grandes transformations mondiales. »
Une table-ronde sur la Souveraineté alimentaire et chaînes de valeur durables : le nouvel élan agro-africain s’attachera à identifier les leviers d’une autonomie agricole et industrielle adaptée aux réalités locales ;
- La santé au cœur de la croissance, en partenariat avec le Fonds Muskoka pour la santé des Femmes et des Enfants, mettra en lumière la santé publique comme actif économique majeur, au service de la productivité, de l’inclusion et de la stabilité ;
- Un panel sur la thématique Mobiliser le capital et financer l’avenir : une Afrique financière en mouvement réunira investisseurs et décideurs pour débattre de la souveraineté financière du continent et des moyens d’attirer davantage de capitaux de long terme.
- Des publications stratégiques dévoilées en avant-premièreDeux nouvelles publications Choiseul Africa seront présentées en exclusivité lors du Choiseul Africa Business Forum :
- Maroc 2035 : de l’émergence économique à la puissance-pivot, une Note stratégique proposant un décryptage de Yasmina Asrarguis, chercheure associée à l’Université de Princeton, sur les différentes trajectoires économiques et pistes de développement que pourrait suivre le Maroc d’ici les dix ans à venir.
- La santé au cœur de la croissance africaine, un Briefing conçu comme un appel à l’action pour remettre les politiques de santé des femmes et des enfants au centre de l’action publique. Ce format de publication édité par Choiseul émet des recommandations rapidement mobilisables, à destination des décideurs et acteurs institutionnels.
Des personnalités de haut niveau réunies à Rabat
Cette édition 2025 accueillera de nombreuses personnalités africaines et européennes de plan :
- S.E. Augusto GOMES, Ministre de la Santé Publique, République de Guinée-Bissau
- S.E. Ibrahim MAYAKI, Membre du conseil d’administration, Africa Sovereign Carbon Registry Foundation, et ancien Premier ministre du Niger
- Mehdi FILALI, Vice-président exécutif pour l’Afrique de l’Ouest, OCP Africa
- Ahmed BENNIS, Directeur général, Tanger Med Zone
- Will MBIAKOP, Président exécutif, African Sports and Creative Institute
- Sandra KASSAB, Directrice Afrique, Agence française de développement
- Kenza SLAOUI, Co-Directrice générale, Mafoder Group
- Mouad HAJJI, Coordinateur général, Fédération Royale Marocaine de Football
- Stanislas ZÉZÉ, Président-directeur général, Bloomfield Investment Corporation
- Lamiae BENMAKHLOUF, Directrice générale, Technopark
- Laurent BENAROUSSE, Directeur général France et Maroc, Roland Berger
- Badr BENYOUSSEF, Directeur Exécutif Stratégie et Transformation, Bourse de Casablanca
- Imad BARRAKAD, Président du Directoire, Société Marocaine d’Ingénierie Touristique
