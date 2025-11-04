Rabat accueille la 6ᵉ édition du Choiseul Africa Business Forum

À la veille de son ouverture, la ville de Rabat s’apprête à accueillir la 6ᵉ édition du Choiseul Africa Business Forum, à l’Hôtel Marriott. Organisé par Choiseul Africa, présidé par Pascal Lorot, ce forum annuel rassemblera quelque 800 décideurs économiques et institutionnels parmi les plus influents d’Afrique, d’Europe et du Golfe. Deux jours de panels stratégiques, de sessions de travail, de networking et de keynotes d’experts consacrés à l’avenir des économies africaines.

Au programme : des tables rondes et échanges de haut niveau pour identifier des opportunités d’investissement et renforcer la place du continent dans les débats économiques mondiaux.

Une série de panels et temps forts autour du “Made With Africa” pour une croissance partagée

Cette nouvelle édition mettra en lumière les nouvelles dynamiques de croissance partagée au sein des économies africaines, en valorisant l’innovation, la co-industrialisation et les partenariats à fort impact.

Les grands temps forts du programme illustreront les priorités stratégiques du continent :