La Bourse de Casablanca clôture sur une note positive ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,37% à 19.710,01 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,44% à 1.610,14 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,32% à 1.331,15 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a pris 0,68% à 1.934,7 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,19% à 18.732,86 pts et de 0,28% à 17.078,5 pts.

S.L.