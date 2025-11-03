Le British Council lance AiBC, un nouveau moteur d’apprentissage alimenté par l’IA

Le British Council dévoile AiBC, un nouveau moteur d’apprentissage alimenté par l’intelligence artificielle. Fort de plus de 90 ans d’expertise dans l’enseignement de l’anglais, l’organisme met la technologie au service de l’humain, offrant aux apprenants un retour personnalisé et instantané pour renforcer leur confiance à l’oral.

Le British Council annonce le lancement d’AiBC, un moteur d’intelligence artificielle conçu pour aider les apprenants à pratiquer l’expression orale en anglais et à bénéficier d’un retour en temps réel sur leurs performances.

Intégré dans la plateforme d’apprentissage en ligne du British Council — qui propose déjà des cours en direct avec des enseignants experts dans le monde entier — AiBC permet aux utilisateurs de développer leur aisance et leur confiance entre deux leçons.

Développé par les spécialistes de la langue anglaise du British Council, AiBC s’appuie sur des décennies d’expérience en pédagogie et en évaluation linguistique. Grâce à l’IA, il prolonge l’apprentissage au-delà de la salle de classe, offrant des activités orales réalistes et interactives que les apprenants peuvent pratiquer à leur propre rythme.

Un apprentissage étendu et interactif

Après chaque module, les apprenants accèdent à des activités orales propulsées par l’IA qui :

simulent des conversations naturelles pour un entraînement concret et pertinent ;

favorisent la confiance et la spontanéité dans la communication, que ce soit pour le travail, les études ou les voyages ;

offrent un retour immédiat et personnalisé sur la grammaire, le vocabulaire, la fluidité et la clarté, présenté dans un rapport téléchargeable.

Ces exercices peuvent être répétés autant de fois que souhaité, dans un environnement sûr et bienveillant, permettant aux apprenants de consolider leurs acquis et de mieux préparer leurs cours en direct.

Une étude récente du British Council révèle que près de huit enseignants britanniques sur dix (79 %) ont repensé leur approche pédagogique avec l’émergence de l’IA, adaptant leurs cours aux nouveaux outils numériques et à l’évolution des modes de communication.

AiBC s’inscrit dans cette évolution : il ne remplace pas les enseignants, mais les complète en renforçant la capacité des apprenants à développer des compétences de communication authentiques et durables.

Une IA au service de l’humain

Conçu selon une approche « human-first », AiBC agit en complément des cours animés par des enseignants. L’IA offre une pratique supplémentaire et sur mesure, tandis que les enseignants continuent d’assurer l’accompagnement et le suivi personnalisé. Cette combinaison renforce la confiance des apprenants et leur capacité à communiquer efficacement dans des contextes réels.

Une technologie sûre et éthique

Spécifiquement conçue pour l’enseignement de l’anglais, AiBC garantit des interactions centrées sur l’apprentissage. Les retours générés sont systématiquement vérifiés pour en assurer la qualité et la pertinence.

Toutes les données sont traitées de manière sécurisée, en conformité avec le RGPD, afin d’assurer un environnement d’apprentissage fiable, inclusif et respectueux de la vie privée.

« Pouvoir tenir de vraies conversations en anglais est à la fois un objectif essentiel et un défi majeur pour de nombreux apprenants, » déclare Mark Walker, Directeur de la division English and Exams du British Council.

« Depuis des décennies, des millions d’apprenants dans le monde font confiance au British Council pour les accompagner dans leur apprentissage de l’anglais. Avec AiBC, nous associons notre expertise pédagogique à la puissance de l’intelligence artificielle pour permettre à chacun de pratiquer des conversations réalistes, progresser et communiquer en toute confiance, partout et à tout moment. »

AiBC continuera d’évoluer pour soutenir une plus large gamme d’expériences d’apprentissage et d’évaluation au sein des programmes mondiaux du British Council.

Ce lancement s’inscrit dans l’engagement durable de l’organisation : utiliser l’innovation de manière responsable pour aider les apprenants du monde entier à maîtriser l’anglais et à créer des liens entre les cultures.

