Bourse: le MASI repasse au-dessus de 20.000 points à l’ouverture

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en nette hausse lundi, son indice principal, le MASI, avançant de 1,88% à 20.005,58 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 2,30% à 1.639,84 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 1,82% à 1.351,06 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 1,69% à 1.954,25 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,46%.

S.L.