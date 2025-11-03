Economie
Bourse: le MASI repasse au-dessus de 20.000 points à l’ouverture
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en nette hausse lundi, son indice principal, le MASI, avançant de 1,88% à 20.005,58 points (pts).
Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 2,30% à 1.639,84 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 1,82% à 1.351,06 pts.
De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 1,69% à 1.954,25 pts.
Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,46%.
S.L.