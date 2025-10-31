La Bourse de Casablanca finit dans le vert ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini dans le vert vendredi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,46% à 19.546,88 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,25% à 1.603,01 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 0,72% à 1.326,48 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a pris 0,26% à 1.921,72 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des gains respectifs de 0,9% à 18.697,74 pts et de 0,36% à 17.031,21 pts.

S.L.