Clôture: la Bourse de Casablanca consolide ses gains ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a consolidé ses gains mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, prenant 0,47% à 19.501,7 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,57% à 1.593,31 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,24% à 1.321,07 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a augmenté de 0,2% à 1.910,95 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,67% à 18.537,2 pts et de 0,48% à 16.912,72 pts.

S.L.