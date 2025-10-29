La Bourse de Casablanca débute ses échanges dans le vert ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges dans le vert mercredi, son indice principal, le MASI, avançant de 0,25% à 19.458,19 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,27% à 1.588,69 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, prenait 0,15% à 1.319,92 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait de 0,35% à 1.913,84 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,19%.

