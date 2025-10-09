Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 9 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 09 octobre 2025 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2245 – 11,8825
1 DOLLAR U.S.A. 8,8036 – 10,2312
1 DOLLAR CANADIEN 6,3072 – 7,33
1 LIVRE STERLING 11,759 – 13,665
1 LIVRE GIBRALTAR 11,759 – 13,665
1 FRANC SUISSE 10,963 – 12,741
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3471 – 2,7277
1 DINAR KOWEITIEN 28,685 – 33,337
1 DIRHAM E.A.U. 2,3969 – 2,7855
1 RIYAL QATARI 2,4151 – 2,8067
1 DINAR BAHREINI 23,352 – 27,138
100 YENS JAPONAIS 5,7536 – 6,6866
1 RIYAL OMANI 22,867 – 26,575
S.L.